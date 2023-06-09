Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

John Riady, Cucu Orang Terkaya RI Buka-bukaan soal Bisnis Masa Depan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |11:28 WIB
John Riady, Cucu Orang Terkaya RI Buka-bukaan soal Bisnis Masa Depan
John Riady soal Bisnis ESG (Foto: Dani Jumadil Akhir)
A
A
A

JAKARTA - CEO PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) John Riady buka-bukaan soal bisnis masa depan yang akan dijalankan perusahaan. John Riady merupakan cucu dari pendiri Lippo Group Mochtar Riady.

Mochtar Riady dan keluarga saat ini memiliki harta kekayaan USD1,5 miliar atau setara Rp22,3 triliun (kurs Rp14.900 per USD). Dengan kekayaan mencapai Rp22,3 triliun, Mochtar Riady menduduki peringkat 29 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes pada tahun 2022.

Anak dari James Riady tersebut bercerita bahwa saat ini Indonesia posisi Indonesia cukup beruntung meski kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja di tengah perang Rusia-Ukraina hingga pasca pandemi Covid-19.

"Ekonomi kita tetap tumbuh, Rupiah stabil bahkan menguat dibandingkan negara berkembang lainnya serta neraca perdagangan Indonesia surplus," kata John saat acara media gathering, Jakarta, Kamis 8 Juni 2023.

Sementara itu, untuk pengembangan bisnis masa depan, John menekankan prinsip bisnis berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan hidup, sosial dan tata kelola atau ESG (Enviromental, Social, Governance).

 BACA JUGA:

Pasalnya, pembangunan berkelanjutan yang melibatkan semua aspek adalah jalan menekan berbagai kerusakan lingkungan, hingga dapat mendongkrak kesejahteraan.

“Di LPKR, kami memandang keberlanjutan sebagai inti dari misi dan proposisi nilai perusahaan. Ini adalah aspek penting dari bagian perjalanan transformasi, karena kami berusaha untuk melayani pemangku kepentingan dengan lebih baik, meningkatkan ketahanan bisnis, dan meraih peluang baru," katanya

"Karena itu, kami berkomitmen untuk mempercepat integrasi keberlanjutan ke dalam organisasi melalui akuntabilitas dan ambisi yang lebih besar," sambungnya.

Akhir 2022, pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan kerangka kerja manual ESG bagi sektor infrastruktur. Melalui kerangka kerja ESG itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan komitmen pemerintah terkait pembangunan berkelanjutan terutama pada sektor infrastruktur dan pemerintah berharap akan lebih mudah mengajukan proposal pembiayaan investasi hijau. Lebih jauh, melalui penerapan ESG, pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak yang sangat positif bagi semua aspek kehidupan.

