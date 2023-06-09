Harta Kekayaan Jusuf Kalla Hampir Rp1 Triliun, Tak Punya Utang

JAKARTA - Jusuf Kalla merupakan Mantan Wakil Presiden (Wapres) Indonesia ke-10 dan ke-12. Dia juga disebut sebagai salah satu orang terkaya di Makassar.

Pria yang akrab disapa JK ini pun mendalami berbagai bidang bisnis baik di sektor energi, manufaktur, konstruksi, otomotif, transportasi dan logistik.

Tentu berbagai bisnis yang didalami JK ini membuat penasaran soal harta kekayaannya.

Dirangkum Okezone dari situs LHKPN KPK, Jumat (9/6/2023), laporan harta kekayaan JK sebesar Rp900.837.737.179

atau Rp900 miliar. Angka ini hampir mendekati Rp1 triliun.

Untuk rincian harta kekayaan JK ini ada tanah dan bangunan senilai Rp263 miliar.

Dia juga memiliki kendaraan dengan total Rp975 juta dan untuk harta bergerak lainnya Rp3,2 miliar,