Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Jusuf Kalla Hampir Rp1 Triliun, Tak Punya Utang

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |12:35 WIB
Harta Kekayaan Jusuf Kalla Hampir Rp1 Triliun, Tak Punya Utang
Jusuf Kalla. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jusuf Kalla merupakan Mantan Wakil Presiden (Wapres) Indonesia ke-10 dan ke-12. Dia juga disebut sebagai salah satu orang terkaya di Makassar.

Pria yang akrab disapa JK ini pun mendalami berbagai bidang bisnis baik di sektor energi, manufaktur, konstruksi, otomotif, transportasi dan logistik.

Tentu berbagai bisnis yang didalami JK ini membuat penasaran soal harta kekayaannya.

Dirangkum Okezone dari situs LHKPN KPK, Jumat (9/6/2023), laporan harta kekayaan JK sebesar Rp900.837.737.179

atau Rp900 miliar. Angka ini hampir mendekati Rp1 triliun.

Untuk rincian harta kekayaan JK ini ada tanah dan bangunan senilai Rp263 miliar.

Dia juga memiliki kendaraan dengan total Rp975 juta dan untuk harta bergerak lainnya Rp3,2 miliar,

