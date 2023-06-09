Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

PT Harita Group Milik Siapa? Ini Sosoknya

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |21:01 WIB
PT Harita Group Milik Siapa? Ini Sosoknya
Pengusaha. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Mengulas pemilik PT Harita Group yang menarik untuk diketahui.

Harita Group merupakan perusahaan yang bergerak di berbagai sektor sumber daya alam, seperti pertambangan nikel, bauksit, kelapa sawit, batu bara, perkapalan, dan perkayuan.

Perusahaan ini sudah berdiri di Indonesia sejak 1915.

Dirangkum Okezone, Jumat (9/6/2023), Harita Group diketahui merupakan milik Keluarga Lim. Perusahaan konglomerat tersebut pertama kali didirikan oleh Lim Tju King, seorang imigran asal Tiongkok yang membuka toko sembako kecil-kecilan di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan Timur.

Kemudian Harita Group diambil alih oleh anaknya, yakni Lim Hariyanto. Saat mengambil alih perusahaan, Lim Hariyanto berekspansi ke bisnis kayu dan bisnis tersebut menjadi bisnis kayu gelondongan pertama yang mendapatkan perizinan dan pemanufakturan kayu tripleks pada 1983.

 

Halaman:
1 2
