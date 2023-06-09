Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

8 Perusahaan Indonesia Masuk Daftar Perusahaan Terbesar di Dunia Versi Forbes Global 2000

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |14:33 WIB
8 Perusahaan Indonesia Masuk Daftar Perusahaan Terbesar di Dunia Versi Forbes Global 2000
Daftar perusahaan terbesar di dunia (Foto: Forbes)
A
A
A

JAKARTA - 8 Perusahaan Indonesia masuk daftar perusahaan terbesar di dunia versi Forbes Global 2000. Forbes merilis daftar perusahaan terbesar di dunia dan ada yang berasal dari Indonesia lho.

Dalam edisi ulang tahun ke-20 Forbes Global 2000 merilis peringkat perusahaan terbesar di dunia. Tiga peringkat teratas dalam daftar pada tahun 2003 ditempati oleh Citigroup, General Electric dan American International Group.

Namun daftar perusahaan tahun ini jauh berbeda. Peringkat petama adalah JPMorgan kemudian disusul perusahaan migas Arab Saudi. Peringkat berikutnya adalah tiga bank raksasa milik negara China dan raksasa teknologi seperti Apple dan Alphabet.

Selain perusahaan raksasa dunia tersebut, ada juga nama perusahaan yang tak asing bagi warga Indonesia. Setidaknya ada delapan perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar.

Global 2000 memberi peringkat perusahaan terbesar di dunia menggunakan empat metode yakni penjualan, laba, aset, dan nilai pasar. Sebagai sebuah grup, perusahaan-perusahaan dalam daftar 2023 menghasilkan penjualan USD50,8 triliun, laba USD4,4 triliun, aset USD231 triliun dan nilai pasar USD74 triliun.

Ada 58 negara yang diwakili oleh perusahaan publik dalam daftar. AS memimpin dengan 611 perusahaan di peringkat, dan China berada di urutan kedua dengan 346 perusahaan Global 2000.

Berikut 8 perusahaan Indonesia yang masuk daftar perusahaan terbesar di dunia.

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki market value USD53,79 miliar

2. Bank Mandiri yang memiliki market value USD32,58 miliar

Telusuri berita finance lainnya
