4 Sumber Kekayaan Selebgram Tasyi Athasyia yang Dituding Tak Membayar Gaji Eks Karyawan

JAKARTA - Mengulas empat sumber kekayaan selebgram Tasyi Athasyia yang dituding tak membayar gaji eks karyawan.

Nama Tasyi Athasyia saat ini tengah menjadi sorotan lantaran mantan karyawannya menuding dia tak membayarkan gajinya.

Hal tersebut tentunya menarik perhatian netizen, pasalnya saudara kembar dari beauty vlogger Tasya Farasya tersebut dikenal sangat tajir.

Dirangkum Okezone, Jumat (9/6/2023) berikut ini empat sumber kekayaan selebgram Tasyi Athasyia yang dituding tak membayar gaji eks karyawan.

1. YouTube

Tasyi Athasyia memang dikenal sebagai youtubers dan bisa dibilang youtube sebagai sumber kekayaannya yang utama.

Berbeda dengan kembarannya yang membuat konten tentang kecantikan, konten-konten youtube milik Tasyi lebih ke makanan, di mana berisi konten memasak hingga review makanan.

Saat ini, diketahui youtube Tasyi sudah mencapai 3,15 juta subscribers dan diperkirakan pendapatannya dari youtube sebesar Rp235 juta - Rp825 juta per bulan.

2. Endorsement

Sumber kekayaan Tasyi yang lainnya melalui endorsement.

Popularitasnya sebagai youtuber mempengaruhi jumlah pengikutnya di Instagram. Diketahui saat ini jumlah pengikut Tasyi di Instagram sebanyak 1,8 juta.

Hal ini membuatnya menerima banyak endorsement. Penghasilannya dari endorsement dikabarkan hingga Rp10 juta untuk sekali endorse.