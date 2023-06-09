Fenomena Belanja Live Streaming yang Makin Digemari Milenial

JAKARTA – Tren belanja online dengan fitur live streaming kini semakin digemari milenial. Pasalnya, dengan live streaming calon pembeli bisa melihat kondisi dan bertanya langsung kepada penjual.

Meningkatnya tren belanja online ini seiring dengan tingginya penetrasi internet di Indonesia. Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2020, pasar e-commerce Indonesia juga diproyeksikan mencapai USD53 miliar pada tahun 2025, dengan CAGR sebesar 29% dari tahun 2020 hingga 2025.

Guna meningkatkan daya tarik dan mengikuti perubahan perilaku belanja, adu strategi yang dihadirkan oleh para pemain e-commerce membuat peta persaingan industri e-commerce di Indonesia semakin menarik dalam beberapa tahun terakhir.

Inisiatif hingga inovasi fitur kerap dihadirkan untuk meningkatkan pengalaman belanja online, baik untuk konsumen maupun perkembangan bisnis pelaku usaha, salah satunya live streaming.

Head of Research Populix Indah Tanip mencatat hasil riset fitur live streaming shopping paling populer yakni Shopee Live 61%, TikTok Live 30%, LazLive 4% dan Tokopedia Play 2%.

“Hasil riset tersebut berdasarkan pengumpulan data pada 12-23 Mei 2023 kepada 506 responden di area Jabodetabek 25%, Jawa non Jabodetabek 50% dan luar Pulau Jawa 25% pada rentang usia 17-45 tahun dengan jenis pekerjaan yang berbeda-beda, serta proporsi menurut jenis kelamin yang sama banyaknya,” kata dia dilansir dari Antara, Jumat (9/6/2023).