5 Sumber Kekayaan Dita Karang

JAKARTA – 5 sumber kekayaan Dita Karang. Ia merupakan personil dalam grup idol Korea yang tidak banyak orang ketahui.

Dita Karang dengan nama lengkap Anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang kini sukses membuat masyarakat Indonesia bangga terlebih para pengagum grup idol Korea.

Diketahui Dita memulai debutnya di Secret Number pada tahun 2020 lalu, bersama dengan empat anggota lainnya yakni Lea, Jinny, dan Soodam.

Sumber kekayaan Dita Karang. Menjadi seorang idola memang menjadi suatu kebanggan tersendiri dan bagi banyak orang. Dita Karang sukses berkarier di dunia entertainment dan meraih popularitas nya dengan grup idol bernama Secret Number.

Dikutip dari berbagai sumber Okezone, Jumat (9/6/2023) ini sumber kekayaan Dita Karang sang idola yang berasal dari Yogyakarta itu?

1. Personil grup idol Korea Secret Number

Sumber penghasilan Dita Karang yang paling utama saat ini tentunya berasal dari grup idolnya, yaitu Secret Number. Ia merupakan dancer dan juga memiliki suara yang bagus.