HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Intip Perbandingan Gaji Karim Benzema dan Cristiano Ronaldo di Liga Arab! Besar Siapa?

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |18:06 WIB
Intip Perbandingan Gaji Karim Benzema dan Cristiano Ronaldo di Liga Arab! Besar Siapa?
Gaji Cristiano Ronaldo. (Foto: Reuters)




JAKARTA – Intip perbandingan gaji Karim Benzema dan Cristiano Ronaldo di Liga Arab, besar siapa? Bintang sepak bola dunia Karim Benzema dan Cristiano Ronaldo bergabung dengan klub Liga Pro Arab Saudi.

Karim Benzema resmi bergabung dengan Klub Liga Pro Arab Al-Ittihad untuk 2 tahun hingga 2025. Sementara Cristiano Ronaldo juga telah menandatangani kontrak dengan Klub Al-Nassr pada akhir tahun lalu.

Hal tersebut tentunya akan membuat kedua bintang sepak bola itu akan saling berhadapan di Liga Arab Saudi. Tak hanya itu, besaran gaji mereka pun menjadi sorotan dan diperbandingkan. Lalu, bagaimana perbandingan gaji kedua binta sepak bola tersebut di Liga Arab?

Dirangkum Okezone, Jumat (9/6/2023) intip perbandingan gaji Karim Benzema dan Cristiano Ronaldo di Liga Arab berikut ini.

Karim Benzema dan Cristiano Ronaldo memang dikenal sebagai pesepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia.

