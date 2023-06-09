Bendungan Karian Beroperasi September 2023 Bakal Penuhi Kebutuhan Air Baku

JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono cek pembangunan Bendungan Multifungsi Karian yang berlokasi di Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkasbitung, Lebak, Provinsi Banten. Pekerjaan konstruksi bendungan telah memasuki 90,22% dan dijadwalkan dapat dialiri awal (impounding) pada September 2023.

Menteri Basuki berpesan agar pengawasan pekerjaan konstruksi lebih ditingkatkan agar Bendungan Karian dapat diselesaikan dengan kualitas yang terbaik.

"Tolong betul pekerjaannya lebih detail, ini hanya soal finishing touch dari seluruh pekerjaan. Bisa contoh Bendungan Ciawi itu, yang mengerjakan sama, jadi memang semua tergantung pada supervisinya," kata Menteri Basuki dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (9/6/2023).

Menteri Basuki meminta selama tahap akhir pekerjaan ini untuk terus dilakukan penyempurnaan konstruksi bendungan, terutama riprap yang tersusun dari batu-batu bulat, agar tidak rembes dan kekuatan struktur terjaga.

"Awasi betul pemasangan riprap secara detail lebih dekat, jangan dari jauh. Agar rapi gunakan waterpass," kata Menteri Basuki.

Terakhir, Menteri Basuki meminta setelah Bendungan Karian selesai nanti segera dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan pengoperasian agar manfaat bendungan dapat optimal.