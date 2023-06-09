Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Penampakan Mewah Apartemen Messi di Miami Rp133 Miliar, Ada Lift Mobil

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |11:05 WIB
Penampakan Mewah Apartemen Messi di Miami Rp133 Miliar, Ada Lift Mobil
A
A
A

JAKARTA - Lionel Messi dikabarkan telah menemukan rumah baru yang megah menjelang kepindahannya ke Inter Miami.

Dilansir dari thesun di Jakarta, Jumat (9/6/2023), Messi telah memilih untuk bergabung dengan tim MLS musim panas ini dan membawa tugasnya selama dua tahun bersama Paris Saint-Germain.

Legenda Barcelona ini membeli sebuah apartemen di Porsche Design Tower dengan harga USD9 miliar atau setara Rp133,5 miliar. Kurs: Rp18.44/USD)

MESSI

Apartemen ini menawarkan pemandangan garis pantai Miami. Di mana pemandangan itu begitu menakjubkan.

Bahkan saking mewahnya, tempat tinggal Messi ini berisi lift untuk membawa naik mobil penghuni ke area atas.

MESSI

Terlihat dalam foto yang dibagikan, ruang tamu apartemen itu pun didesain dengan gaya Eropa yang minimalis.

MESSI

Semua benda yang ada di Apartemen itu juga berwarna klasik hitam dan putih.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
