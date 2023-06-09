Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Mandor Asing Awasi Proyek IKN, Luhut: Jaga Kualitas Pekerjaan!

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |15:51 WIB
Mandor Asing Awasi Proyek IKN, Luhut: Jaga Kualitas Pekerjaan!
IKN Nusantara. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pengawas proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berkewarganegaraan asing.

Menurutnya hal itu dilakukan agar proyek pembangunan di IKN berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Mulai dari kualitasnya hingga ketetapan waktu.

Dia juga mengatakan bahwa terkait pengawas pembangunan proyke IKN tersebut sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Kualitas pekerjaan menjadi kunci. Oleh karena itu saya lapor Presiden (Jokowi), pengawas itu secara terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi jangan nanti istana Presiden jadi, tapi kualitasnya tidak bagus," kata Luhut saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPR RI, Jumat (9/6/2023).

Luhut mengatakan, pengawasan infrastruktur itu difokuskan pada target pemerintah tahun depan untuk melaksanakan kegiatan upacara bendara pada 17 Agustus mendatang.

