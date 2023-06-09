Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ini Alasan Tak Semua PNS Semangat Pindah ke IKN

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |19:56 WIB
Ini Alasan Tak Semua PNS Semangat Pindah ke IKN
PNS (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah berencana memindahkan ribuan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024 mendatang, tapi tidak semua ASN bersemangat dengan prospek untuk pindah ke Kalimantan Timur.

Seorang pejabat ASN mengatakan bahwa dirinya tidak begitu bersemangat dengan prospek pindah ke IKN. Dia bahkan berusaha supaya tidak dipindahkan.

Adapun rekan-rekannya sesama ASN menyikapi kemungkinan pindah ke IKN secara berbeda-beda.

“Ada yang semangat karena memang sudah terbiasa merantau, dan ada juga yang oke-oke saja. Namun ada yang pasrah saja karena bingung juga harus bagaimana,” ujarnya dikutip BBC Indonesia, Jumat (9/6/2023).

Pemerintah mengatakan akan mengirim hampir 17.000 ASN, TNI, dan Polri untuk menempati IKN. Pemerintah juga akan menanggung keluarga mereka.

Meski demikian, pembangunan fasilitas rumah susun untuk hunian ASN belum dimulai. Padahal, tersisa enam bulan lagi sampai akhir tahun.

