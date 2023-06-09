5 Hal yang Perlu Diperhatikan saat Tes Online Rekrutmen Bersama BUMN

JAKARTA – 5 hal yang perlu diperhatikan saat tes online Rekrutmen Bersama BUMN. Tes online Rekrutmen Bersama BUMN tahap 1 akan dilaksanakan sebentar lagi dimulai 12 Juni sampai 20 Juni 2023.

Adapun rinciannya sebagai berikut: untuk D3, D4, S1, S2 akan diuji tes Kemampuan Dasar (TKD) & Tes Core Value AKHLAK. Kemudian untuk jenjang SMA/Sederajat akan dilakukan Test Kemampuan Dasar (TKD).

Mengutip Instagram resmi Kementerian BUMN @fhci.bumn, Jumat (9/6/2023) berikut poin-poin yang perlu diperhatikan saat menghadapi online test agar test bisa berjalan lancar dan tanpa kendala.

1. Periksa jadwal Tes Online

Jadwal ujian menjadi hal teknis agar lancar dalam mengerjakan soal tes nanti. Untuk itu, Anda sebagai peserta jangan sampai salah jadwal atau bahkan terlewat jadwal tesnya. Adapun jadwal bisa akan dikirimkan melalui email maupun di website RBB pada menu 'Lamaran Saya'.

2. Pilih tempat yang nyaman

Ruang yang nyaman akan membuat lebih konsentrasi dalam mengerjakan tes. Untuk itu, pastikan tidak ada orang lain selain kamu, karena system akan mengidentifikasi jika terdapat orang lain dan dapat menggugurkan peserta.