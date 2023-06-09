Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

6 Tips dan Trik saat Trial Tes Online Rekrutmen Bersama BUMN

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |10:58 WIB
6 Tips dan Trik saat Trial Tes Online Rekrutmen Bersama BUMN
Rekrutmen bersama BUMN (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – 5 tips dan trik saat mengikuti trial tes online Rekrutmen Bersama BUMN. Tes online Rekrutmen Bersama BUMN tahap 1 akan dilaksanakan beberapa hari lagi.

Adapun sebelum mengikuti tes online, Anda sebagai peserta harus melakukan trial tes terlebih dahulu. Trial tes adalah uji coba seleksi tes online yang memberikan kesempatan bagi peserta rekrutmen untuk mencoba dan memastikan kehandalan perangkat dan jaringan yang akan digunakan pada saat mengikuti tes online.

Dengan ini Anda perlu untuk manfaat trial tes dengan maksimal agar nanti saat tes online tahap 1 bisa berjalan dengan lancar.

Mengutip Instagram resmi Kementerian BUMN @fhci.bumn, Jumat (9/6/2023), berikut tips dan trik saat ingin ikuti trial tes online.

1. Anda perlu memastikan jaringan koneksi internet lancar dan stabil.

2. Kemudian kedua, Anda juga perlu perhatikan perangkat yang digunakan saat trial test harus sama saat tes online.

3. Wajib menggunakan komputer PC/Laptop yang dilengkapi perangkat web camera (webcam). Adapunl spesifikasinya: minimum Processor Core i3 atau setara & minimum RAM 4GB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/455/3187044/kerja-oBDg_large.jpg
Magang Nasional Kemnaker Batch 3 Kapan Resmi Dibuka? Ini Syarat Terbaru dan Cara Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/455/3186825/lowongan_kerja-YsGR_large.jpg
Magang Nasional 2025 Batch 3 Dibuka, Cara Daftar hingga Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182852/kerja-X2jU_large.jpg
Chandra Asri (TPIA) Emiten Milik Prajogo Pangestu Buka Lowongan Kerja untuk Fresh Graduate, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180384/magang-r0pd_large.jpg
Magang Nasional Batch 2 Resmi Dibuka, Ini Cara Daftar hingga Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180048/menaker-ynfN_large.jpg
Program Magang Nasional 2025 Batch 2 Dibuka, Kuota 80 Ribu Fresh Graduate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177981/lowongan_kerja-5ES8_large.jpg
Alumni Program Magang Nasional Bakal Jadi Karyawan Setelah 6 Bulan?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement