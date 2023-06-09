6 Tips dan Trik saat Trial Tes Online Rekrutmen Bersama BUMN

JAKARTA – 5 tips dan trik saat mengikuti trial tes online Rekrutmen Bersama BUMN. Tes online Rekrutmen Bersama BUMN tahap 1 akan dilaksanakan beberapa hari lagi.

Adapun sebelum mengikuti tes online, Anda sebagai peserta harus melakukan trial tes terlebih dahulu. Trial tes adalah uji coba seleksi tes online yang memberikan kesempatan bagi peserta rekrutmen untuk mencoba dan memastikan kehandalan perangkat dan jaringan yang akan digunakan pada saat mengikuti tes online.

Dengan ini Anda perlu untuk manfaat trial tes dengan maksimal agar nanti saat tes online tahap 1 bisa berjalan dengan lancar.

Mengutip Instagram resmi Kementerian BUMN @fhci.bumn, Jumat (9/6/2023), berikut tips dan trik saat ingin ikuti trial tes online.

1. Anda perlu memastikan jaringan koneksi internet lancar dan stabil.

2. Kemudian kedua, Anda juga perlu perhatikan perangkat yang digunakan saat trial test harus sama saat tes online.

3. Wajib menggunakan komputer PC/Laptop yang dilengkapi perangkat web camera (webcam). Adapunl spesifikasinya: minimum Processor Core i3 atau setara & minimum RAM 4GB.