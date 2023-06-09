Simak 3 Penyebab Volatilitas dalam Dunia Saham

JAKARTA - MNC Sekuritas menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Diketahui, MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Dalam dunia saham, volatilitas bisa diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, volatilitas bisa menjadi peluang emas untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat. Namun, di sisi lain volatilitas juga menyebabkan risiko bagi investor.

Volatilitas merupakan salah satu hal yang lumrah terjadi dalam dunia saham. Investor pemula maupun investor handal sekalipun perlu memperhatikan tingkat volatilitas untuk dapat mengambil keputusan dalam berinvestasi. Berikut ini merupakan 4 penyebab volatilitas yang telah MotionTrade rangkum untuk Anda ketahui.

1. Faktor Sektor/ Industri

Penyebab volatilitas dapat terjadi karena faktor sektor/ industri. Misalnya, ketika ada peraturan pemerintah terkait dengan sektor industri tertentu, perusahaan harus meningkatkan kepatuhannya terhadap ketentuan tersebut yang dapat mempengaruhi pendapatan di masa yang akan datang. Beberapa hal lainnya yang dapat menjadi faktor penyebab volatilitas, antara lain pembatasan atau penundaan trading, laporan tahunan, dan lain-lain.

2. Faktor Ekonomi dan Politik

Pemerintah sebagai pembuat undang-undang, kebijakan, dan perjanjian perdagangan akan mempengaruh faktor ekonomi dan politik, misalnya seperti angka belanja konsumen, data inflasi, perubahan suku bunga tahunan, perubahan kurs valas, pelaksanaan pemilu, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi volatilitas.