HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Menguat Jelang Keputusan The Fed

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |06:59 WIB
Wall Street Menguat Jelang Keputusan The Fed
Wall Street ditutup menguat (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street menguat pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Bursa saham AS menguat menjelang data inflasi utama minggu depan dan pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve yang akan memberi petunjuk tentang arah kebijakan bank sentral ke depan.

Dilansir dari Antara, Sabtu (10/6/2023), indeks Dow Jones Industrial Average terdongkrak 43,17 poin atau 0,13%, menjadi menetap di 33.876,78 poin. Indeks S&P 500 bertambah 4,93 poin atau 0,11%, menjadi berakhir di 4.298,86 poin. Indeks Komposit Nasdaq naik 20,62 poin atau 0,16%, menjadi ditutup pada 13.259,14 poin.

Enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan material, energi dan utilitas memimpin penurunan masing-masing kehilangan 0,82%, 0,58% dan 0,58%. Sementara itu, sektor teknologi dan konsumer non-primer memimpin penguatan dengan masing-masing naik 0,46% dan 0,44%.

Saham-saham AS sedikit menguat pada Jumat (9/6/2023) dengan indeks S&P 500 bertahan pada status bull-market yang baru dicetak dan menyentuh level 4.300 untuk pertama kalinya sejak Agustus 2022.

Reli di saham teknologi besar berlanjut dan mendorong Komposit Nasdaq ke rekor kenaikan mingguan terpanjang sejak 2019. Saham Tesla, yang melonjak sepanjang minggu, memperpanjang relinya setelah General Motors (GM) bergabung dengan Ford dalam menyetujui penggunaan jaringan pengisian daya kendaraan listriknya.

Halaman:
1 2
