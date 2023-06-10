IHSG Sepekan Menguat 0,92% ke Level 6.694

JAKARTA – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan mengalami penguatan. IHSG sepekan menguat sebesar 0,92% atau berada di level 6.694,024 dari posisi 6.633,261 pada penutupan perdagangan pekan lalu.

Mengawali pekan pertama bulan Juni 2023 atau selama periode 5 hingga 9 Juni 2023, data perdagangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup pada kategori positif.

Berdasarkan data BEI, Sabtu (10/6/2023), rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa mengalami peningkatan sebesar 7,61% menjadi 1.311.607 dari 1.218.873 transaksi pada pekan yang lalu. Kemudian, nilai kapitalisasi pasar Bursa meningkat 1,04% menjadi Rp9.451,152 triliun dari Rp9.354,254 triliun pada penutupan sepekan sebelumnya.

Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian Bursa mencatatkan perubahan sebesar 33,87% menjadi Rp11,359 triliun dari Rp17,177 triliun pada pekan sebelumnya. Perubahan sebesar 50,47% terjadi pada rata-rata volume transaksi harian Bursa selama sepekan sebesar menjadi 20,624 miliar saham dari 41,642 miliar saham pada pekan yang lalu.