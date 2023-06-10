Indeks Dolar AS Rebound, Investor Menanti Data Inflasi

JAKARTA - Indeks dolar AS bergerak sedikit menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Dolar rebound dari posisi terendah dua minggu ketika pasar menunggu indeks harga konsumen (IHK) AS dan keputusan suku bunga Federal Reserve.

Melansir Antara, Sabtu (10/6/2023), indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, terkerek 0,20% menjadi 103,5549 pada akhir perdagangan.

Dengan tidak adanya data ekonomi yang dijadwalkan untuk Jumat (9/6/2023), pasar umumnya memperkirakan Fed untuk mempertahankan status quo dalam pertemuan keputusan yang akan datang minggu depan.

Pejabat Federal Reserve telah memasuki periode blackout sebelum keputusan, dan pasar percaya bahwa Ketua Fed Powell tampaknya cenderung mempertahankan status quo minggu depan tetapi akan menekankan bahwa tindakan pengetatan belum berakhir.

Namun, analis Citigroup Veronica Clark, yang pertama memprediksi kenaikan suku bunga oleh bank sentral Kanada (BoC) minggu ini dalam survei Bloomberg, menunjukkan bahwa pengalaman Kanada agak mirip dengan kisah peringatan tentang penghentian kenaikan suku bunga Fed.

Perkiraan dasar Citigroup adalah bahwa Federal Reserve akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin minggu depan.