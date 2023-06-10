Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Stop Ekspor Bauksit, Menteri ESDM: Kalau Digugat Ya Kita Gugat Lagi

Atikah Umiyani , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |08:11 WIB
RI Stop Ekspor Bauksit, Menteri ESDM: Kalau Digugat Ya Kita Gugat Lagi
Indonesia stop ekspor bauksit (Foto: ESDM)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia resmi stop ekspor bauksit mulai hari ini. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengaku siap menghadapi gugatan apabila aturan larangan ekspor bauksit digugat oleh negara lain.

Mengingat, Indonesia juga pernah digugat oleh World Trade Organization (WTO) lantaran melarang ekspor nikel pada 2022 lalu.

"Kalau nanti digugat, ya kita gugat lagi," ujarnya ketika ditemui di Kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Dia menuturkan hingga saat ini pemerintah belum menerima keluhan dari negara pembeli (buyer) bauksit Indonesia terkait kebijakan larangan tersebut. Ia berharap, para buyer memahami upaya RI untuk mendorong hilirisasi.

"Mudah-mudahan enggak ada (keluhan), ngerti dong negara buyer. Masa kita disuruh jual barang mentah batu-batuan begitu," imbuhnya.

