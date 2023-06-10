Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Tetap Rp1.062.000 per Gram

Advenia Elisabeth , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |08:58 WIB
Harga Emas Antam Tetap Rp1.062.000 per Gram
Harga emas antam (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas Antam tidak mengalami perubahan pada perdagangan akhir pekan. Harga emas Antam tetap di level Rp1.062.000 per gram pada perdagangan hari ini, Sabtu (10/6/2023).

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangannya, juga masih berada di level Rp943.000 per gram.

Mengutip dari laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp581.000. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.085.000, dan 10 gram Rp10.115.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp50.245.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp501.320.000 dan Rp1.002.600.000.

Sekedar informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Halaman:
1 2

Telusuri berita finance lainnya
