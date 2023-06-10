Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Freeport Bakal Lepas 10% Saham, Menteri Bahlil: Harganya Semurah Mungkin

Ikhsan Permana , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |10:26 WIB
Freeport Bakal Lepas 10% Saham, Menteri Bahlil: Harganya Semurah Mungkin
Freeport Indonesia (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkap perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PT Freeport Indonesia. Izin tersebut hampir pasti diperpanjang yang artinya PT Freeport harus melepas 10% sahamnya ke Pemerintah Indonesia.

Bahlil memastikan, 10% saham Freeport tersebut akan diterima oleh Indonesia dengan biaya semurah mungkin.

"Semurah-murah mungkin. Nanti kita umumkan, kalau sudah saatnya kita umumkan. Tapi insyaAllah hampir pasti," kata Bahlil saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2023) Malam.

Bahlil menyampaikan bahwa 2 bulan lalu dirinya sudah melakukan rapat dengan Freeport namun belum ada perkembangan terbaru terkait kemungkinan perpanjangan izin Freeport hingga 2061.

"Nanti kita lihat. Kita lagi dalam tim pembahasan kajian. Belum ada update apa-apa," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Freeport sudah mengajukan perpanjangan izin untuk beroperasi setelah 2041. Kendati demikian, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih membahas detail terkiat perpanjangan izin terutama dengan mempertimbangkan tambahan pendapatan dan manfaat bagi negara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185596/freeport_temukan_harta_karun-PBog_large.jpg
RI Temukan Harta Karun Potensi 3 Miliar Ton Mineral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185577/freeport_targetkan_emas-xC4Z_large.jpg
Di Hadapan DPR, Freeport Targetkan Produksi Emas Tembus 43 Ton Mulai 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185545/emas-Mi39_large.jpg
Produksi Emas dan Tembaga Freeport 2026 Diprediksi Turun Tajam di Tengah Kenaikan Harga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185537/freeport-Xc7u_large.jpg
Tambang Emas Grasberg Freeport Baru Beroperasi Penuh di 2026 Pasca Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185534/tambang-pVU3_large.jpg
Freeport Indonesia Gagal Capai Target 2025 Imbas Tragedi Kebakaran Smelter dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175344/freeport-sZzF_large.jpg
RI Bakal Tambah 12 Persen Saham Freeport Secara Gratis
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement