Ternyata Ini Pekerjaan Orang Tua Putri Ariani yang Dapat Golden Buzzer di AGT

JAKARTA - Ternyata ini pekerjaan orang tua Putri Ariani yang dapat Golden Buzzer di America’s Got Talent. Ismawan Kurnianto ayah dari Putri Ariani.

Diketahui ayah dari Putri Ariani rela meninggalkan pekerjaannya demi mendampingi sang putrinya.

Dibalik kesuksesan Putri Ariani, ada peran kedua orang tua yang mendampingi langsung ke dunia tarik suara. Lantas, apa sebenarnya pekerjaan dari ayah Putri Ariani?

Mengutip dari berbagai sumber Ayah Putri Ariani yang bernama Ismawan Kurnianto merupakan pemilik usaha rumah makan Selera Melayu yang telah berdiri sejak 2005 hingga saat ini.

Begitu juga peran sang ibu bernama Reni Alfianty yang telah berkorban dengan pindah pekerjaan dari Riau ke Ibu Kota Jakarta.

Saat ini Putri Ariani pernah ikut berpartisipasi dalam ajang Indonesia’s Got Talent pada tahun 2014, Ismawan Kurnianto telah menjadi sosok yang sangat berarti dalam perjalanan Putri.