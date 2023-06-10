Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Biaya yang Harus Disiapkan untuk Ikut Audisi America's Got Talent Seperti Putri Ariani

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |17:25 WIB
Ternyata Segini Biaya yang Harus Disiapkan untuk Ikut Audisi America's Got Talent Seperti Putri Ariani
Biaya yang harus disiapkan untuk ikut audisi America Got Talents seperti Putri Ariani (Foto: Youtube)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata segini biaya yang harus disiapkan untuk ikut audisi America’s Got Talent seperti Putri Ariani. Seperti yang diketahui, Putri Ariani dan kedua orang tuanya bertandang ke Los Angeles, Amerika Serikat, untuk mengikuti audisi tersebut.

Untuk bisa mengikuti audisi AGT 2023 di negeri Paman Sam tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Meski tidak diketahui secara pasti berapa biaya yang Putri Ariani keluarkan untuk mengikuti audisi tersebut, namun Okezone akan mencoba menjelaskan estimasinya.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (10/6/2023), berikut biaya yang harus disiapkan untuk ikut audisi America’s Got Talent seperti Putri Ariani.

Estimasi biaya perjalanan dari Indonesia ke Amerika Serikat dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti tujuan di Amerika Serikat, waktu perjalanan, jenis transportasi, akomodasi, dan gaya hidup pribadi.

Berikut adalah beberapa komponen biaya yang perlu dipertimbangkan:

1. Tiket Pesawat

Biaya tiket pesawat dapat sangat bervariasi tergantung pada musim perjalanan, maskapai penerbangan, dan kelas penerbangan yang dipilih.

Sebagai estimasi, dilansir dari laman Mister Aladin untuk penerbangan Jakarta-Los Angeles pada bulan September 2023 tiket yang paling murah adalah Rp10.495.900 untuk sekali jalan dengan menggunakan maskapai Japan Airlines.

Perlu diketahui bahwa harga tiket tersebut tentunya bisa berubah sewaktu-waktu.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812/viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181336/ekonomi-2hl4_large.jpg
Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement