Ternyata Segini Biaya yang Harus Disiapkan untuk Ikut Audisi America's Got Talent Seperti Putri Ariani

Biaya yang harus disiapkan untuk ikut audisi America Got Talents seperti Putri Ariani (Foto: Youtube)

JAKARTA - Ternyata segini biaya yang harus disiapkan untuk ikut audisi America’s Got Talent seperti Putri Ariani. Seperti yang diketahui, Putri Ariani dan kedua orang tuanya bertandang ke Los Angeles, Amerika Serikat, untuk mengikuti audisi tersebut.

Untuk bisa mengikuti audisi AGT 2023 di negeri Paman Sam tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Meski tidak diketahui secara pasti berapa biaya yang Putri Ariani keluarkan untuk mengikuti audisi tersebut, namun Okezone akan mencoba menjelaskan estimasinya.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (10/6/2023), berikut biaya yang harus disiapkan untuk ikut audisi America’s Got Talent seperti Putri Ariani.

Estimasi biaya perjalanan dari Indonesia ke Amerika Serikat dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti tujuan di Amerika Serikat, waktu perjalanan, jenis transportasi, akomodasi, dan gaya hidup pribadi.

Berikut adalah beberapa komponen biaya yang perlu dipertimbangkan:

1. Tiket Pesawat

Biaya tiket pesawat dapat sangat bervariasi tergantung pada musim perjalanan, maskapai penerbangan, dan kelas penerbangan yang dipilih.

Sebagai estimasi, dilansir dari laman Mister Aladin untuk penerbangan Jakarta-Los Angeles pada bulan September 2023 tiket yang paling murah adalah Rp10.495.900 untuk sekali jalan dengan menggunakan maskapai Japan Airlines.

Perlu diketahui bahwa harga tiket tersebut tentunya bisa berubah sewaktu-waktu.