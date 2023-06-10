Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mendag Yakin Indonesia Bisa Maju seperti Jepang dan Korea Selatan

Hana Wahyuti , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |19:14 WIB
Mendag Yakin Indonesia Bisa Maju seperti Jepang dan Korea Selatan
Mendag yakin Indonesia maju seperti Jepang dan Korsel (Foto: Kemendag)
JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Indonesia mempunyai kesempatan untuk menjadi negara maju. Kesempatan tersebut diwujudkan melalui pendidikan dan kerjasama antara semua lapisan komponen bangsa Indonesia.

"Indonesia, punya kesempatan menjadi negara maju. Kunci kita menjadi negara maju adalah pendidikan, dan ditambah kunci kedua, kerjasama antar komponen bangsa," kata Zulkifli Hasan, Sabtu (10/6/2023).

Menurutnya, Indonesia memiliki kesempatan menjadi negara maju ke-4 di dunia. Sebab memiliki bonus demografi yang di mana puncaknya akan terjadi pada 2025 sampai dengan 2038.

“Manakala kita sebagai bangsa Indonesia, bisa menyikapi dengan baik, maka kita bisa seperti Hongkong, Jepang dan Korea Selatan,” tegas Zulkifli.

Mendag menyampaikan hal ini dalam acara Prasetya Alumni Angkatan 8 Asthabrata, yang digelar di Kalianda, Lampung Selatan, Sabtu.

Halaman:
1 2
