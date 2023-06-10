Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar 10 Perusahaan Terbesar di Dunia, Juaranya Bank Raksasa AS

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |09:14 WIB
Daftar 10 Perusahaan Terbesar di Dunia, Juaranya Bank Raksasa AS
10 perusahaan terbesar di dunia (Foto: shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Daftar 10 perusahaan terbesar di dunia menarik untuk dikulik. Forbes telah merilis edisi tahunan ke-20 dari Global 2000.

Selama dua dekade terakhir, Forbes telah memeringkat perusahaan-perusahaan terbesar di dunia dengan menggunakan empat metrik: penjualan, laba, aset, hingga nilai pasar.

Adapun secara kolektif, perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar 2023 Global 2000 ini memiliki pendapatan sebesar USD50,8 triliun, laba USD4,4 triliun, aset USD231 triliun, dan kapitalisasi pasar sebesar USD74 triliun.

Dirangkum Okezone, Jumat (9/6/2023) berikut daftar 10 perusahaan terbesar di dunia versi Forbes.

1. JPMorgan Chase : Asal perusahaan Amerika Serikat. Dengan perolehan penjualan USD179.93 miliar dan profit USD41.8 miliar.

2. Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco): Asal perusahaan negara Saudi Arabia. Dengan perolehan penjualan USD589.47 miliar dan profit USD156.36 miliar.

3. ICBC: Asal perusahaan negara China dengan perolehan penjualan USD216.77 miliar dan total profit USD52.47 miliar.

