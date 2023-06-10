Intip Profil JP Morgan, Perusahaan Terbesar di Dunia

JP Morgan perusahaan terbesar di dunia (Foto: Reuters)

JAKARTA - Intip profil JP Morgan perusahaan terbesar di dunia. Berdasarkan data Forbes Global 2000, JP Morgan kembali menempati posisi No. 1 untuk pertama kalinya sebagai perusahaan terbesar di Amerika sejak 2011.

Di mana peringkat tersebut melompat dari posisi No.4 tahun lalu. Bank ini menggeser Berkshire Hathaway, yang turun ke posisi 338 karena kerugian bersih sebesar USD22,8 miliar yang disebabkan oleh penurunan portofolio investasinya.

Dalam 12 bulan hingga Maret, total pendapatan JP Morgan sebesar USD180 miliar. Pendapatan ini naik 44% dari USD125 miliar pada daftar tahun lalu, sebagian besar berkat pelebaran margin bunga bersih.

Dengan mengurangi beban bunga yang lebih tinggi, JP Morgan memperoleh pendapatan bersih sebesar USD136 miliar selama periode tersebut, 13% lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Berikut profile perusahaan JP Morgan yang dirangkum Okezone melalui berbagai sumber, Sabtu (10/6/2023).

Mengutip laman resmi perusahaannya, John Pierpont Morgan mendirikan bank ini pada tahun 1872. JP Morgan Chase & Co. menyediakan layanan keuangan global dan perbankan ritel.

Perusahaan ini menyediakan layanan seperti perbankan investasi, layanan treasury dan sekuritas, manajemen aset, perbankan swasta, layanan anggota kartu, perbankan komersial, hingga pembiayaan rumah. Tak hanya itu, JP Morgan Chase juga melayani perusahaan bisnis, institusi, dan individu.