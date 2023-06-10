12 Sumber Kekayaan Pesepak Bola Tajir David Beckham, Sang Pemilik Klub Inter Miami FC

JAKARTA - Inilah 12 sumber kekayaan pesepak bola tajir David Beckham, sang pemilik klub Inter Miami FC. David Beckham menjadi salah satu mantan pesepak bola terkaya di dunia.

Dilansir dari Celebrity Net Worth, Sabtu (10/6/2023), kekayaan pria asal Inggris ini mencapai 450 juta dolar atau sekitar Rp6,68 triliun. Lantas, dari mana David Beckham mendapatkan uang sebanyak itu?

Merangkum dari berbagai sumber, berikut 12 sumber kekayaan pesepak bola tajir David Beckham, sang pemilik klub Inter Miami FC.

1. Pemilik klub Inter Miami FC

Pemilik nama lengkap David Robert Joseph Beckham merupakan pemilik dari klub Inter Miami FC yang kini menjadi rumah bagi Lionel Messi. Beckham mendapatkan tawaran untuk memiliki klub tersebut saat masih menjadi pemian LA Galaxy.

Setelah pensiun, tepatnya pada 2018 Beckham dan beberapa rekannya baru mendirikan Inter Miami. Kini klub tersebut bermain pada MLS hingga saat ini.

2. Kontrak seumur hidup Adidas

Sebagai salah satu pesepak bola top dunia, David Beckham dilirik oleh Adidas untuk menjadikannya sebagai brand ambassador. Beckham mendapatkan kontrak seumur hidup dengan brand tersebut yang terhitung dari 2003 lalu.

Dari kontrak tersebut, Beckham dikabarkan mendapatkan bayaran sebesar 160,8 juta dolar atau Rp2,3 triliun.

3. Merek Minuman Alkohol

Beckham memiliki kepentingan dalam merek minuman alkohol, termasuk merek whisky Haig Club asal Inggris. Dalam bisnis ini, Beckham mendapatkan bayaran sebesar 61,6 juta dolar atau sekitar Rp917 miliar.