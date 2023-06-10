Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Ini Sosok Orang Terkaya di Balik Pindahnya Lionel Messi ke Inter Miami

Hana Wahyuti , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |16:57 WIB
Ini Sosok Orang Terkaya di Balik Pindahnya Lionel Messi ke Inter Miami
Sosok orang terkaya di balik pindahnya Messi (Foto: IG Garudafansbook)
JAKARTA - Ini sosok orang terkaya di balik pindahnya Lionel Messi ke Inter Miami. Pemilik Inter Miami telah menemukan anak emasnya.

Tim Major League Soccer itu didirikan oleh David Beckham dan sekarang sebagian besar dimiliki oleh pengusaha Kuba-Amerika, Jorge Mas dan Saudaranya Jose Mas.

Lionel Messi, yang baru saja menjuarain Piala Dunia untuk negara asalnya Argentina, telah dipinang klub Inter Miami. Meskipun kesepakatan akhir belum ditanda tangani.

Diketahui Jorge Mas yang berusia 60 tahun, telah menjadi CEO dan pemilik pengelola Inter Miami FC pada tahun 2021, dan kini berharap Messi dapat membantu mewujudkan impain Mas untuk menjadikan Miami “pintu gerbang sepak bola, tidak hanya di Selatan. Florida tetapi Amerika,” katanya di jelaskan dalam wawancara tahun 2019.

Berdasarkan data Forbes, Jorge Mas, diperkirakan memiliki kekayaan bersih USD1,3 miliar, kini telah berkembang pesat. Ia lahir di Miami pada tahun 1963, hanya tiga tahun setelah ayahnya, Jorge Mas Canosa (meninggal 1997).

Jorge Mas sebagian besar bertanggung jawab untuk membawa perusahaan internasional, melaksanakan serangkaian akuisi perusahaan infrastruktur telekomunikasi di negara-negara seperti Brasil, Spanyol, Chile, Peru dan Argentina asli Messi, tak lama setelah mengambil alih perusahaan.

