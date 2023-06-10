Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pembangunan Sumbu Kebangsaan Tahap I IKN Nusantara Habiskan Rp365 Miliar

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |11:46 WIB
Pembangunan Sumbu Kebangsaan Tahap I IKN Nusantara Habiskan Rp365 Miliar
Pembangunan IKN Nusantara (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan pembangunan tahap awal Ibu Kota Nusantara (IKN) dilaksanakan pada periode 2022-2024. Pembangunan infrastruktur pada pembangunan tahap awal ini adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), salah satunya Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I (Plaza Seremoni) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Secara filosofis, Sumbu Kebangsaan di KIPP IKN Nusantara merupakan ruang terbuka yang menjadi simbol hubungan harmonis antar alam, manusia dan nilai luhur kebudayaan.

Nantinya, Sumbu Kebangsaan ini secara imaginer akan menghubungkan Istana Presiden hingga Mangrove Ecopark melalui serial ruang terbuka, mulai dari Plaza Seremoni, Plaza Sipil/ Bukit Bendera, Plaza Bhinneka, Science and Tech Park, Plaza Adi Budaya, Plaza Pertunjukan hingga Plaza Demokrasi.

Kepala BPPW Kalimantan Timur Rozali Indra Saputra mengatakan, pekerjaan Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I (Plaza Seremoni) dilakukan secara bertahap dengan mekanisme Design and Build sejak Desember 2022 dan ditargetkan rampung pada Desember 2023.

“Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I konstruksinya dilaksanakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero), dengan Konsultan Manajemen Konstruksinya oleh PT Virama Karya (Persero) KSO PT Laras Sembada, dengan nilai kontrak sebesar Rp365,8 miliar,” kata Indra dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (9/6/2023).

Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I terbagi menjadi beberapa zona yaitu Zona 1 yang meliputi Wetland bagian Utara dan Gedung Visitor Center. Lalu Zona 2 terdiri dari Ceremonial Lawn, Gedung Retail & Gallery, Plaza Timur, Plaza Barat, dan Bangunan Toilet & Service.

1 2
