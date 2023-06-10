Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Siapa Pemilik Hotel Mewah Sofitel Nusa Dua Bali?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |19:01 WIB
Siapa Pemilik Hotel Mewah Sofitel Nusa Dua Bali?
Siapa pemilik hotel mewah sofitel nusa dua bali (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Siapa pemilik hotel mewah Sofitel Nusa Dua Bali? Hotel mewah Sofitel Nusa Dua Bali terkenal dengan keindahan pantai dan fasilitasnya yang memukau.

Sofitel Nusa Dua Bali merupakan hotel bintang lima bergaya Prancis yang memiliki taman tropis, dengan arsitektur elegan. Masih merupakan program dari MyResorts, hotel ini dekat dengan garis pantai timur Nusa Dua yang sangat tenang.

Pengunjung cukup berkendara selama 10 menit dari bandara menuju area olahraga Tanjung Benoa untuk sampai ke hotel ini.

Lantas siapa pemilik hotel mewah Sofitel Nusa Dua Bali sebenarnya?

Sofitel Nusa Dua merupakan hotel mewah internasional milik Accor Group. Accor menjadi salah satu grup perhotelan terbesar di dunia asal Prancis yang memiliki berbagai hotel terkenal termasuk Sofitel, Pullman, Novotel, dan banyak lainnya.

Di Indonesia, Sofitel dibangun di kawasan Nusa Dua Bali pada tahun 2013 diatas tanah seluas 7 hektar. Hotel yang memakan anggaran Rp 900 miliar di kembangkan oleh Bali Tourism Development Corporation (BTDC) dan PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN).

Sebagai perusahaan BUMN, Bali Tourism mengembangkan hotel mewah Sofitel Nusa Dua untuk menarik wisatawan berkunjung ke Bali.

PT Agung Podomoro memiliki sebagian besar saham Sofitel Nusa Dua dengan anggaran mencapai Rp 500 miliar atau sekitar 75%. Secara tidak langsung, PT Agung Podomoro juga menjadi pemilik hotel mewah Sofitel Nusa Dua Bali.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/470/3191978/hotel-WeRV_large.jpg
Liburan Nataru 2025/2026 Masih Berat Topang Okupansi Hotel, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/470/3191975/hotel-DMLb_large.jpg
Pengusaha Hotel Teriak di 2025, Okupansi Turun Hampir 5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/470/3186358/hotel-ILur_large.jpg
Konsumsi Masyarakat Membaik, Industri Hotel Harap Cuan di Libur Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/470/3184485/okupansi_hotel_bumn-p6hU_large.jpg
Okupansi Hotel BUMN Diproyeksi Tumbuh 3 Persen pada Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/470/3143090/hotel-0Zed_large.jpg
6 Fakta Bisnis Hotel Krisis, Pekerja di Ambang PHK Massal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/455/3142832/hotel-tp3m_large.jpg
Krisis Bisnis Hotel Picu PHK, Ketum Kadin Cari Jalan Keluar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement