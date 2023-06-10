Siapa Pemilik Hotel Mewah Sofitel Nusa Dua Bali?

JAKARTA - Siapa pemilik hotel mewah Sofitel Nusa Dua Bali? Hotel mewah Sofitel Nusa Dua Bali terkenal dengan keindahan pantai dan fasilitasnya yang memukau.

Sofitel Nusa Dua Bali merupakan hotel bintang lima bergaya Prancis yang memiliki taman tropis, dengan arsitektur elegan. Masih merupakan program dari MyResorts, hotel ini dekat dengan garis pantai timur Nusa Dua yang sangat tenang.

Pengunjung cukup berkendara selama 10 menit dari bandara menuju area olahraga Tanjung Benoa untuk sampai ke hotel ini.

Lantas siapa pemilik hotel mewah Sofitel Nusa Dua Bali sebenarnya?

Sofitel Nusa Dua merupakan hotel mewah internasional milik Accor Group. Accor menjadi salah satu grup perhotelan terbesar di dunia asal Prancis yang memiliki berbagai hotel terkenal termasuk Sofitel, Pullman, Novotel, dan banyak lainnya.

Di Indonesia, Sofitel dibangun di kawasan Nusa Dua Bali pada tahun 2013 diatas tanah seluas 7 hektar. Hotel yang memakan anggaran Rp 900 miliar di kembangkan oleh Bali Tourism Development Corporation (BTDC) dan PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN).

Sebagai perusahaan BUMN, Bali Tourism mengembangkan hotel mewah Sofitel Nusa Dua untuk menarik wisatawan berkunjung ke Bali.

PT Agung Podomoro memiliki sebagian besar saham Sofitel Nusa Dua dengan anggaran mencapai Rp 500 miliar atau sekitar 75%. Secara tidak langsung, PT Agung Podomoro juga menjadi pemilik hotel mewah Sofitel Nusa Dua Bali.