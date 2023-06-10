Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Promo Kartu Kredit MNC Bank, Bikin Hidup Makin Smooth

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |10:52 WIB
Promo Kartu Kredit MNC Bank, Bikin Hidup Makin <i>Smooth</i>
Promo kartu kredit MNC Bank (Foto: MNC Bank)
A
A
A

JAKARTA - Pakai kartu kredit MNC Bank banyak promonya. Kartu kredit memberikan keuntungan lebih bagi para penggunanya, mulai dari promo kuliner, booking hotel hingga nonton hemat bareng pasangan dan keluarga.

“Perkembangan teknologi telah memungkinkan kami di MNC Bank untuk memberikan kemudahan layanan perbankan digital kepada nasabah. Selain pengajuan Kartu Kredit Online, nasabah juga dapat mengajukan cicilan, penambahan limit kredit, e-statement/ histori transaksi, serta informasi terkini seputar promo menarik MNC Bank melalui MotionBank,” ucap Wakil Presiden Direktur PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank Denny Setiawan Hanubrata, Sabtu (10/6/2023).

Lebih untung lagi jika kamu pakai Kartu Kredit MNC Bank, dijamin hidup kamu makin gampang deh. Gak usah nunggu lama, cek langsung promonya ya!

1. Diskon 15% Perawatan di MS Glow

Selain bikin muka makin cantik, kamu juga bisa menikmati diskon 15% sampai akhir tahun 2023 untuk semua perawatan (kecuali Injectable treatment) di MS Glow pakai semua jenis Kartu Kredit MNC Bank, Kartu Debit MNC Bank dan pembayaran menggunakan QRIS MotionBank. Promo berlaku di outlet MS Glow:

• Jl. Kemang Raya, No. 27B, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

• Jl. Boulevard Raya Bintaro I, No.18-20, Tangerang Selatan

• Ahmad Sobana No.5, Bangbarung, Bogor

• Cak Agung Tresna No.166, Denpasar, Bali

• Sultan Hasanudin No.31, Saweri Gading, Makassar

• Mayor Jendral DI Panjaitan No.74, Semarang

• Galuh Mas Blok VA No.11-15, Karawang Barat

