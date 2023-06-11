10 Saham Paling Cuan Pekan Ini

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 10 saham yang mengalami pelemahan yang cukup signifikan sepanjang jalannya bursa saham sepekan.

Adapun demikian, dalam sepekan ini tercatat keseluruhan sektor menguat kecuali sektor teknologi. Energi menguat 3,54%, bahan baku 0,77%, industri 3,60%, nonsiklikal 1,59%, siklikal 3,87%, kesehatan 3,02%, keuangan 1,94%, properti 5,27%, infrastruktur 3,88%, transportasi 5,54%. Sementara itu energi melemah 3,11%.

Berdasarkan data BEI, Minggu (11/06/2023), peringkat pertama top gainers sepekan ini diraih oleh Venteny Fortuna International Tbk. (VTNY) yang naik 71,78% di level 280.

Menyusul VTNY terdapat 9 emiten lain yang mengalami penguatan serupa. Berikut 10 saham paling cuan / top gainers sepekan:

1. PT Venteny Fortuna International Tbk (VTNY) naik 71,78% di Rp280 dari Rp163.