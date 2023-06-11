10 Saham Top Losers, BEBS Turun hingga 43,12%

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan Jumat (09/6/2023) menguat 0,42% atau 27,69 poin ke 6694,02. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga mencatat terdapat 10 saham yang mengalami pelemahan yang cukup signifikan sepanjang jalannya bursa saham sepekan.

Adapun demikian, dalam sepekan ini tercatat keseluruhan sektor menguat kecuali sektor teknologi. Energi menguat 3,54%, bahan baku 0,77%, industri 3,60%, nonsiklikal 1,59%, siklikal 3,87%, kesehatan 3,02%, keuangan 1,94%, properti 5,27%, infrastruktur 3,88%, transportasi 5,54%. Sementara itu energi melemah 3,11%.

Berdasarkan data BEI, Minggu (11/06/2023), Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) menduduki peringkat pertama dengan pelemahan sebesar 43,12% di level Rp157 dari penutupan pekan lalu di Rp276.

Menyusul BEBS, inilah barisan 10 saham top losers sepekan:

BACA JUGA: Rekomendasi Saham Pekan Depan Pilihan Analis

1. PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) turun 43,12% di Rp157 dari Rp276.