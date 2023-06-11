Jaya Konstruksi (JKON) Tebar Dividen Rp48,92 Miliar

, Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |17:07 WIB

JAKARTA - PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama (JKON) akan menebar dividen Tunai untuk periode tahun buku 2022 pada 07 Juli 2023.

Dikutip dari Keterbukaan Informasi BEI Minggu (11/6/2023)., pembayaran dividen ini telah disetujui saat RUPS Tahunan tanggal 07 Juni 2023.

"Besaran dividen adalah sebesar Rp3 per saham dengan total Rp48,92 miliar," tulis Presiden Direktur, Umar Ganda.

Adapun jadwal pembagian dividen JKON adalah sebagai berikut:

- Cum dividen pasar reguler dan pasar negosiasi: 15 Juni 2023

- Ex dividen pasar reguler dan pasar negosiasi: 16 Juni 2023

- Cum dividen pasar tunai: 19 Juni 2023

- Ex dividen pasar tunai: 20 Juni 2023.