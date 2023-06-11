Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diproyeksi Bergerak ke Level 6.724 pada Pekan Depan

Viola Triamanda , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |19:17 WIB
IHSG Diproyeksi Bergerak ke Level 6.724 pada Pekan Depan
IHSG Diprediksi Menguat (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya menyatakan bahwa IHSG diprediksi bergerak di level 6.636 – 6.724 pada Senin 12 Juni 2023.

"Pergerakan IHSG masih berusaha menunjukkan kekuatannya untuk menembus resisten level terdekat," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (11/6/2023).

Menurutnya saat ini rentang konsolidasi sudah berada pada kondisi yang lebih baik, sedangkan sentimen dari masih terjadinya capital inflow yang tercatat secara ytd serta kuatnya fundamental perekonomian Indonesia turut menjadi sentimen positif bagi pergerakan IHSG.

"Hal ini menyebabkan IHSG masih berpotensi bergerak menguat terbatas," tambahnya.

Berikut rekomendasi saham pilihan :

- JSMR

-ASII

Halaman:
1 2
