Mengintip Kemewahan dan Harga Jet Pribadi Lionel Messi yang Tiba di China

JAKARTA - Sejumlah pemain Timnas Argentina telah tiba di Beijing, China, jelang laga persahabatan melawan Australia.

Dikutip South China Morning Post, Lionel Messi tiba di Beijing menggunakan pesawat jet pribadi pada Sabtu (10/6/2023) pagi.

Messi datang bersama sejumlah pemain Tim Tango lainnya seperti Angel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernandez, dan Nahuel Molina.

Seperti diketahui Messi mempunyai jet pribadi sangat mewah. Harga jet tersebut menyentuh 12 juta pounds (sekira Rp233 miliar). Jet itu dibuat oleh sebuah perusahaan di Argentina dan dirancang untuk Messi serta keluarganya.

Fasilitas di dalam jet itu pun cukup lengkap dan mewah. Jet Messi memiliki dapur sendiri sehingga memudahkan setiap orang yang naik untuk membuat makanan atau minuman.