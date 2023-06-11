Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengintip Kemewahan dan Harga Jet Pribadi Lionel Messi yang Tiba di China

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |08:39 WIB
Mengintip Kemewahan dan Harga Jet Pribadi Lionel Messi yang Tiba di China
Pemain Timnas Argentina (Foto: Twitter)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah pemain Timnas Argentina telah tiba di Beijing, China, jelang laga persahabatan melawan Australia.

Dikutip South China Morning Post, Lionel Messi tiba di Beijing menggunakan pesawat jet pribadi pada Sabtu (10/6/2023) pagi.

Messi datang bersama sejumlah pemain Tim Tango lainnya seperti Angel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernandez, dan Nahuel Molina.

Seperti diketahui Messi mempunyai jet pribadi sangat mewah. Harga jet tersebut menyentuh 12 juta pounds (sekira Rp233 miliar). Jet itu dibuat oleh sebuah perusahaan di Argentina dan dirancang untuk Messi serta keluarganya.

Fasilitas di dalam jet itu pun cukup lengkap dan mewah. Jet Messi memiliki dapur sendiri sehingga memudahkan setiap orang yang naik untuk membuat makanan atau minuman.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/455/3191957/elon_musk-ILlJ_large.jpg
Sumber Harta Kekayaan Elon Musk yang Resmi Tembus Rp12.500 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/455/3191245/roti-J5Ns_large.jpg
Siapa Pemilik Roti O yang Viral Menolak Pembayaran Uang Tunai? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/622/3190183/prajogo_pangestu-brvJ_large.jpg
Berikut Daftar Saham Milik Prajogo Pangestu di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190874/hartono_bersaudara-OHB8_large.png
4 Fakta Hartono Bersaudara, Orang Terkaya Indonesia dengan Harta Rp731 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190940/ambani-ADwV_large.png
Intip Harta Kekayaan Anant Ambani yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190813/anant_ambani-LtPi_large.png
Harta Kekayaan Anant Ambani, Anak Miliarder India yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement