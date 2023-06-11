Perusahaan AS Terbesar di Dunia, dari Apple hingga Microsoft

JAKARTA - Perusahaan Amerika Serikat yang kini mendominasi dunia. Pertumbuhan perusahaan-perusahaan tersebut kian lama kian pesat seiring dengan perkembangan teknologi sepanjang terjadinya revolusi industri hingga 4.0 seperti saat ini.

Dikutip Forbes Global 2000, Minggu (11/6/2023) Perusahaan Apple asal Amerika menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia yang akrab di telinga masyarakat.

Perusahaan yang bergerak di bidang peranti komputer dan teknologi ini dibangun oleh Steve Jobs dan hingga saat ini masih berusaha memproduksi berbagai gawai dengan teknologi mutakhir. Sebut saja ada Smartphone, Smartwatch, tablet, hingga laptop yang biasa disebut dengan Macbook.

Profil tahunan dari perusahaan ini adalah Rp8,44 triliun dan kantornya sudah bercabang di berbagai negara dengan total karyawan lebih dari 132 ribu orang. Dengan logo buah apel tergigit separuhnya itu, berhasil mengantarkan Steve Jobs untuk menjadikan perusahaan gadget ini sebagai perusahaan terkemuka di dunia.

Perusahaan asal Amerika Serikat yang mendominasi selanjutnya adalah Walmart. Perusahaan itu berdiri sejak tahun 1962 di bidang retail asal Amerika Serikat. Saat ini pun Walmart telah menjadi perusahaan retail terbesar di dunia dengan mengoperasikan toko diskon, supercenter, hingga merambah ke platfrom online.