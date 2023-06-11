Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KCIC Buka Lowongan Kerja, Berikut Syarat dan Kriteria yang Dibutuhkan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |11:01 WIB
KCIC Buka Lowongan Kerja, Berikut Syarat dan Kriteria yang Dibutuhkan
Lowongan Kerja (Foto: Okezone)
JAKARTA - KCIC kembali membuka kesempatan kepada masyarakat untuk bergabung dengan layanan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung melalui rekrutmen petugas pelayanan pelanggan atau Passenger Service.

Kali ini rekrutmen dibuka dengan skema Walk In Interview di Politeknik Pariwisata NHI Bandung pada 14-15 Juni 2023.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan, lowongan dibuka untuk jabatan Conductor dan Train Attendant bagi pria dan wanita dengan pendidikan minimal SLTA.

"Kehadiran Kereta Api Cepat Jakarta Bandung tidak hanya memberikan manfaat kemudahan konektivitas, tapi juga membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Pelaksanaan rekrutmen ini juga merupakan salah satu tahapan persiapan KCIC dalam mengoperasikan KCJB melalui SDM terbaik Indonesia," ujar Emir dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (11/6/2023).

Calon petugas pelayanan pelanggan diharapkan memiliki pengalaman di bidang hospitality, kemampuan komunikasi yang baik, berpenampilan menarik, serta mampu menangani berbagai kebutuhan pelanggan. Diperlukan SDM-SDM terbaik untuk melayani seluruh penumpang karena KCJB merupakan moda transportasi teknologi baru yang akan menjadi harapan Indonesia.

