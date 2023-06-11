Luhut Bakal Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung 14 Juni, Kecepatan 300 Km/Jam

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan melakukan uji coba Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung pada 14 Juni 2023 dengan kecepatan 300 km per jam.

"Saya izin laporkan juga mengenai kereta api cepat Jakarta-Bandung ini di bawah koordinasi saya, tanggal 14 bulan ini kami akan 300 km per jam," ujar Luhut dikutip, Minggu (11/6/2023).

Setalah dilakukan uji coba 14 Juni 2023, Luhut mengatakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut akan dilakukan tahap pengoperasian dengan kecepatan 350 km/jam, hingga mencapai puncak kecepatan teknisnya di 385 km/jam.

Pada Agustus 2023, Luhut mengatakan akan kereta api cepat akan dioperasikan untuk membawa penumpang atau masyarakat yang tinggal di area perlintasan rel kereta cepat.

"Bulan Agustus kita siapkan (kereta cepat) untuk rakyat sekitar yg tinggal di rel kereta api, jadi nanti mereka akan sampailan gratis sambil mencoba ini dan itu akan capai 350 km per jam," katanya.