HOME FINANCE HOT ISSUE

Usai MRT, Naik Bus Transjakarta Boleh Tidak Pakai Masker

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |15:36 WIB
Usai MRT, Naik Bus Transjakarta Boleh Tidak Pakai Masker
Bus Transjakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) memperbolehkan warga DKI Jakarta dan sekitarnya untuk melepas masker saat menggunakan layanan transportasi itu mulai Sabtu (10/6/2023) kemarin.

"Berdasarkan arahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Dishub DKI Jakarta, seluruh pelanggan TransJakarta diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker di dalam armada kami," kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Humas TransJakarta Apriastini Bakti Bugiansri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta dikutip Antara, Minggu (11/6/2023).

Dia menjelaskan, hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Dinas Perhububgan (SE Dishub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2023 tentang Himbauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Dalam Sarana dan Prasarana Angkutan Umum Pada Masa Transisi Menuju Endemi.

Selain itu, pengguna TransJakarta boleh melepas masker karena melihat perkembangan pengendalian terhadap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang semakin baik.

Namun, jika pelanggan bus TransJakarta dalam keadaan kurang sehat, maka tetap dianjurkan untuk menggunakan masker dengan baik dan benar.

Telusuri berita finance lainnya
