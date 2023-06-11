Sekjen Asean Tekankan Pentingnya Bangun Infrastruktur Digital

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Kao Kim Hourn menyoroti pentingnya membangun infrastruktur digital guna mengembangkan konektivitas digital di antara negara-negara anggota ASEAN sehingga mendorong peningkatan ekonomi.

"Penting bagi kita untuk benar-benar melakukan apa yang dapat dilakukan di seluruh kawasan ASEAN dengan berinvestasi lebih banyak pada infrastruktur digital," kata Kao Kim Hourn dikutip Antara, Minggu (11/6/2023).

Dia melihat ekonomi digital telah dikembangkan di setiap negara anggota, terutama dalam hal pembayaran atau transaksi secara daring.

Oleh karena itu, dia menilai perlu kerja sama tingkat regional untuk mengembangkan dan memanfaatkan peluang dalam ekonomi digital.

"Saya kira ini benar-benar momentum bahwa ekonomi digital ini dapat menambah kontribusi yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi di ASEAN," kata Kao Kim Hourn.