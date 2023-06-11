Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Pakai Kendaraan Pribadi, Jokowi Ingin Angkutan Massal Jadi Pilihan Masyarakat

Heri Purnomo , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |18:38 WIB
Tak Pakai Kendaraan Pribadi, Jokowi Ingin Angkutan Massal Jadi Pilihan Masyarakat
Menhub Budi Karya Sumadi (Foto: Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan ke Pekanbaru, Riau. Dalam kunjungan tersebut Menhhub melakukan pengecekan pelayanan angkutan massal di Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru dan Bandara Sultan Syarif Kasim II.

Menhub ingin memastikan pelayanan angkutan massal di daerah terus meningkat dengan standar keselamatan dan keamanan yang baik.

"Saya datang ke sini untuk menyampaikan amanat Pak Presiden. Pesannya adalah untuk mengupayakan angkutan massal agar menjadi pilihan utama masyarakat. Oleh karenanya kami harus merencanakan, menganggarkan, mengeksekusi, dan mengawasi jalannya transportasi angkutan massal ini," ujar Menhub dalam keterangan tertulis, Minggu (11/6/2023).

Menhub menekankan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan penduduk tertinggi. Di kota besar dengan penduduk banyak, penggunaan kendaraan pribadi yang masif justru akan menyebabkan macet dan polusi. Maka, penting untuk seluruh elemen mengampanyekan penggunaan angkutan massal.

Terminal BRPS melayani trayek bus ke 48 kota/kabupaten antar kota antar provinsi (AKAP) yang tersebar di Sumatera dan Jawa serta ke 24 kota/kabupaten antar kota dalam provinsi (AKDP) Riau.

Halaman:
1 2
