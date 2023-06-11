Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bersama Putri Ariani di Purwokerto, Sandiaga Uno: Banyak Talenta Ekonomi Kreatif Musik Wujudkan Indonesia Emas

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |20:18 WIB
Bersama Putri Ariani di Purwokerto, Sandiaga Uno: Banyak Talenta Ekonomi Kreatif Musik Wujudkan Indonesia Emas
Menparekraf Sandiaga Uno Bersama Putri Ariani (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

PURWOKERTO - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pihaknya optimis banyak talenta musik di Indonesia yang dapat membawa kemajuan bangsa mencapai Indonesia Emas 2045.

"Purwokerto hari ini mendapatkan inspirasi luar biasa dari Putri Ariani yang berhasil mendapatkan Golden Buzzer, dan kita melihat talenta yang sangat luar biasa dari sub sektor ekonomi kreatif musik yang bisa membawa kebanggaan untuk Indonesia," ujar Sandiaga Uno saat menghadiri sharing sessions with Super Mentor AKI 2023 dengan tajuk 'Karya Original, Harumkan Nama Bangsa di Dunia Internasional' di Purwokerto, Minggu (11/6/2023).

Sandiaga Uno mengungkapkan ada 60 ribu lebih masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari sub sektor musik.

"Putri memberikan harapan, memberikan semangat bahwa kita sudah mendunia menjadi yang terbaik dan kebangkitan Indonesia akan ditorehkan oleh talenta-talenta seperti Putri betul-betul telah memberikan kontribusi yang nyata bagi Indonesia emas," tambahnya.

Ia juga mengaku sangat beruntung bahwa Kemenparekraf hadir di Purwokerto membawa Putri dan pihaknya berjanji akan all out dalam menciptakan 4,4 juta lapangan kerja di 2024.

