HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Kelola Blok East Natuna Selama 30 Tahun

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |22:07 WIB
Pertamina Kelola Blok East Natuna Selama 30 Tahun
East Natuna Dikelola Pertamina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina East Natuna telah resmi mengelola Wilayah Kerja (WK) East Natuna melalui penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

PT Pertamina East Natuna merupakan afiliasi PT Pertamina Hulu Energi (PHE), selaku Subholding Upstream, atas pengelolaan WK tersebut.

WK East Natuna akan dikelola 100% oleh PT Pertamina East Natuna memiliki luas 10,484 km2 yang berada di bagian utara Cekungan East Natuna. Secara geografis terletak di offshore Laut Natuna, sekitar 250 km dari Kepulauan Natuna dan berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia-Vietnam.

Total investasi Komitmen Pasti tiga tahun pertama pada WK East Natuna ini adalah sebesar USD12,5juta yang meliputi kegiatan studi G&G, akuisisi dan processing 430 km2 data seismik 3D serta pengeboran 1 (satu) sumur eksplorasi.

Komitmen PHE adalah untuk dapat fokus menjalankan rencana kerja tersebut sehingga dapat mempercepat pengembangan lapangan di area batas negara yang merupakan bentuk dukungan nyata Pertamina dalam menjaga kedaulatan negara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
