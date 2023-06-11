Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ini Cara Cari Cuan dengan Modal Minim di Media Sosial

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |21:01 WIB
Ini Cara Cari Cuan dengan Modal Minim di Media Sosial
Cara Cari Cuan dengan Modal Minim (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Memulai bisnis minim modal mungkin terdengar sulit untuk menjadi sebuah kenyataan. Namun, bukan berarti membangun bisnis harus selalu menguras seluruh tabungan dan membutuhkan uang banyak.

Pasalnya, perkembangan teknologi dan informasi di era digital memampukan kita memulai bisnis dengan modal yang minim.

Bermodalkan gawai pintar dan koneksi internet, pelaku usaha dapat memaksimalkan media sosial dalam memulai bisnisnya.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan bahwa pandemi telah memacu interaksi dan berbagai aktivitas di ruang digital.

"Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (11/6/2023).

Kemenkominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi serta mitra dan jejaringnya telah memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

"Berbagai pelatihan yang kami berikan berbasis 4 pilar utama yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital," katanya.

Halaman:
1 2
