Turun 3 Poin, IHSG Ambil Jeda di Level 6.690

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah di sesi I (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada perdagangan sesi pertama Senin (12/6/2023). IHSG melemah 0,06% atau 3,90 poin ke level 6.690.

Pada perdagangan siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 13 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,38 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 910.095 kali. Adapun, sebanyak 248 saham harganya terkoreksi, 278 saham harganya naik dan 203 saham lainnya stagnan.

Sebanyak lima sektor parkir di zona merah, dengan sektor properti turun 0,73%, sektor siklikal turun 0,50%, sektor infrastruktur turun 0,30%, sektor industri turun 0,29% dan sektor bahan baku turun 0,12%.

BACA JUGA: IHSG Berpotensi Naik Ditopang Saham Big Cap

Sementara itu, enam sektor lainnya menguat dipimpin oleh sektor transportasi naik 1,10%, sektor keuangan naik 0,87%, sektor non siklikal naik 0,49%, sektor kesehatan naik naik 0,48%, sektor energi naik 0,31% dan sektor teknologi naik 0,26%

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,62% ke level 948, indeks IDX30 turun 0,71% ke level 494, indeks MNC36 turun 0,66% ke level 361, dan indeks JII turun 0,53% ke level 543.