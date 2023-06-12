Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Turun 3 Poin, IHSG Ambil Jeda di Level 6.690

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |12:17 WIB
Turun 3 Poin, IHSG Ambil Jeda di Level 6.690
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah di sesi I (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada perdagangan sesi pertama Senin (12/6/2023). IHSG melemah 0,06% atau 3,90 poin ke level 6.690.

Pada perdagangan siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 13 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,38 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 910.095 kali. Adapun, sebanyak 248 saham harganya terkoreksi, 278 saham harganya naik dan 203 saham lainnya stagnan.

Sebanyak lima sektor parkir di zona merah, dengan sektor properti turun 0,73%, sektor siklikal turun 0,50%, sektor infrastruktur turun 0,30%, sektor industri turun 0,29% dan sektor bahan baku turun 0,12%.

Sementara itu, enam sektor lainnya menguat dipimpin oleh sektor transportasi naik 1,10%, sektor keuangan naik 0,87%, sektor non siklikal naik 0,49%, sektor kesehatan naik naik 0,48%, sektor energi naik 0,31% dan sektor teknologi naik 0,26%

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,62% ke level 948, indeks IDX30 turun 0,71% ke level 494, indeks MNC36 turun 0,66% ke level 361, dan indeks JII turun 0,53% ke level 543.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191765/saham-oeU3_large.jpg
Jajaran 10 Saham Top Losers, dari PJHB hingga SUPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191762/saham-s6NS_large.jpg
Daftar 10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, ATAP Meroket 94,6 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191761/ihsg-iucS_large.jpg
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Perdagangan 3 Hari, Asing Net Buy Rp2,45 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191618/ihsg_menguat-n96s_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat Tipis ke 8.587
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191580/tambang-1zXD_large.jpg
Emiten Tambang Perpanjang Kontrak Batu Bara di Australia Rp8,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191584/ihsg_menguat-8hMk_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.597 Jelang Libur Natal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement