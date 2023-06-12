IHSG Hari Ini Berakhir di Zona Hijau, Naik 28 Poin ke Level 6.722

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berakhir di zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini naik 28,34 poin atau 0,42% ke level 6.722,37.

Pada penutupan perdagangan, Senin (12/6/2023), terdapat 291 saham menguat, 238 saham melemah dan 220 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp8,3 triliun dari 20,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,16% ke 952,72, indeks JII menguat 0,12% ke 546,198, indeks IDX30 melemah 0,24% ke 496,249 dan indeks MNC36 melemah 0,11% ke 362,968.

Indeks sektoral yang menguat yakni sektor energi 0,81%, bahan baku 0,34%, industri 0,18%, non siklikal 0,66%, kesehatan 1,43%, keuangan 0,8%, transportasi 2,87%. Sementara indeks yang melemah siklikal 0,42%, properti 0,61%, teknologi 0,06% dan infrastruktur 0,06%.