MARKET UPDATE

Pertamina Trans Kontinental Raup Laba 733,03 Miliar pada 2022

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |17:46 WIB
Pertamina Trans Kontinental Raup Laba 733,03 Miliar pada 2022
Laba PTK (Foto: Freepik)
JAKARTA - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK), yang merupakan Anak Usaha PT Pertamina International Shipping (PIS) dan bagian dari Sub Holding Integrated Marine Logistics (IML) mencatat laba bersih Rp733,03 miliar atau 131,07% pada 2022 dari target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah ditentukan perusahaan.

Angka tersebut juga naik 38,17% dari tahun 2021 yaitu Rp530,54 miliar dan mencetak rekor menjadi laba bersih terbesar sepanjang PTK beroperasi.

Pendapatan laba bersih tersebut didapatkan dari tiga segmen bisnis utama perusahaan dengan persentase tertinggi dari marine services sebesar 54,39%, kemudian disusul oleh shipping activities sebesar 39,02%, dan ketiga dari logistics services sebesar 6,59%.

Untuk EBITDA 2022, PTK meraih Rp1,69 triliun atau peningkatan 52,27% YoY dari tahun sebelumnya dengan EBITDA margin sebesar 35,36%.

Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental Nepos MT Pakpahan menyatakan kinerja Positif PTK di tahun 2022 tentunya diperoleh atas kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan.

“Meskipun ada rintangan dan tantangan dari segi operasional, hal ini menuntut kami untuk mampu berimprovisasi dan berinovasi sehingga mampu melewatinya dengan baik. Pencapaian ini pun menjadi tantangan bagi kami untuk dapat lebih meningkat lagi di tahun buku 2023 mendatang,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/6/2023).

