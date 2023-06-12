Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menpan RB Klaim Banyak PNS Muda Minta Dipindahkan ke IKN

Dovana Hasiana , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |10:17 WIB
Menpan RB Klaim Banyak PNS Muda Minta Dipindahkan ke IKN
Menpan RB Sebut Banyak PNS Muda Siap Pindah ke IKN. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengklaim banyak PNS yang mau dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Bahkan banyak PNS yang menawarkan diri.

“Sebenarnya justru banyak yang ingin pindah, banyak anak anak muda yang bertanya pada saya malah mereka ingin dimasukan pada skenario untuk perpindahan mereka ke IKN," ujarnya, Senin (12/6/2023).

Menurutnya, PNS dan TNI-Polri yang pindah akan mendapat benefit. Selain itu tempatnya pun sudah disiapkan dengan sangat baik.

"Karena nanti kantornya akan menggunakan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE), kantornya akan sharing dan tempat ini oksigennya luar biasa,” bebernya.

Anas meminta kepada ASN yang sedang dipersiapkan pindah untuk bersiap-siap dalam menunggu tahapan awal perpindahan ASN yang terjadi pada 2024 nanti.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menjelaskan progres pembangunan IKN sudah mencapai 29,27%.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
