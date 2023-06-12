Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa Arti SPBU Warna Hijau?

Hana Wahyuti , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |10:48 WIB
Apa Arti SPBU Warna Hijau?
Apa Arti SPBU Warna Hijau? (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Apa arti SPBU warna hijau? Di mana setiap SPBU Pertamina memiliki beberapa tipe dan terdapat suatu perbedaan melalui warna tersebut.

Diketahui, SPBU Pertamina memiliki beberapa warna yakni salah satunya ialah Hijau, Namun apakah arti dari SPBU berwarna hijau?

Ternyata, masing-masing warna tersebut dapat memiliki perbedaan dari pelayanan dan produk yang ditawarkan kepada pelanggan.

SPBU berwarna hijau ini disebut Green Energy Station alias GES. SPBU ini menggunakan panel surya sebagai sumber energi SPBU yang efisien, dan ramah lingkungan.

Topik Artikel :
BBM SPBU Warna Hijau Arti SPBU
